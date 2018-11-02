«Недоигра, недокино»: геймерам не понравился вышедший экшн The Quiet Man

Токио, , 21:53 — REGNUM Экшн-игра (в таких играх результат зависит от скорости реакции игрока) про глухого героя The Quiet Man после своего выхода подверглась критике геймеров. «Я бы не стал рекомендовать его даже злейшему врагу», — написал 2 ноября автор издания Kotaku.

Особенностью игры является то, что при прохождении геймеры лишь изредка слышат окружающие звуки, при этом им показывают лишь часть субтитров. Многие из них пожаловались на то, что общий аудио-дизайн получился крайне странным. Ещё одним странным решением они назвали периодическую смену игровых кинематографических роликов на игровой процесс.

«Недоигра, недокино. Унылое, нецепляющее нечто, со скучным геймплеем», — написал пользователь Finqerfest в своем обзоре.

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На момент написания заметки в Steam было опубликовано 107 обзоров, лишь 26% из них оказались положительными.

Напомним, в роли разработчика The Quiet Man выступили компании Square Enix и Human Head Studios. В Steam игра вышла 1 ноября 2018 года.

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