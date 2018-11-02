Глава Мордовии поздравил государственную филармонию с 75-летием

Саранск, , 21:21 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 75-летию Мордовской государственной филармонии. Концерт состоялся в республиканском дворце культуры, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Приветствуя гостей мероприятия, Волков отметил, что за эти годы филармония стала центром музыкального искусства Мордовии, на сцене которой воспитано несколько поколений любителей музыки.

«На этой сцене зажглись многие таланты, с успехом выступали российские и зарубежные вокальные и танцевальные коллективы, музыканты и дирижеры, звезды мировой величины. Первые концертные сезоны нашей филармонии пришлись на годы военного лихолетья. Песни и выступления артистов помогали людям пережить разлуку и боль утраты, обрести надежду. Несмотря на тяжелейшее время, на государственном уровне решались вопросы развития культуры, пропаганды музыкальных знаний», — подчеркнул глава республики.

Волков добавил, что филармонию всегда возглавляли очень талантливые люди, которые бережно хранили музыкальное наследие и традиции народного творчества. В течение последних пяти лет успехи филармонии связаны с именем заслуженного работника культуры республики Сергея Кузьмина. Руководство Мордовии всегда оказывало филармонии всестороннюю поддержку. В 2012 году была проведена полная реконструкция здания РДК, на сцене которого и прошел юбилейный вечер.

Глава республики заверил, что поддержка проектов филармонии по пропаганде академического музыкального искусства, сохранению национальных музыкальных традиций, просвещению детей и молодежи, организации гастролей будет продолжена. Учреждение неоднократно выступало организатором многих запоминающихся культурных мероприятий как республиканского, так и федерального уровня. В частности, Большой популярностью у зрителей пользуется всероссийский фестиваль детского творчества «Пластилиновая ворона». В этом году появился новый проект — фестиваль симфонических оркестров «Настоящее».

Сегодня Мордовская филармония объединяет яркие, самобытные коллективы, замечательных вокалистов, множество детских студий. Активно ведется гастрольная деятельность, существует широкий спектр программ и абонементов. Проекты филармонии каждый раз собирают полные залы, а ее артисты заслужили признание и любовь зрителей не только в России, но и за рубежом.

«Мордовская филармония празднует свой юбилей в отличной творческой форме. Ни одно крупное мероприятие в республике не проходит без вашего участия. Могу сказать, что наши мордовские артисты — великие труженики, которые работают как единый организм, четко и слаженно. Это в очередной раз подтвердил чемпионат мира по футболу. И если спортивный праздник длился две недели, то работники культуры несли творческую вахту все 6 лет подготовки. Именно вы сделали все возможное, чтобы культура Мордовии получила признание на международном уровне, чтобы наши гости уехали с хорошим настроением. Могу сказать, что вы прекрасно справились с этой задачей! Большое вам за это спасибо!», — поблагодарил коллектив филармонии глава Мордовии и пожелал новых творческих успехов, вдохновения и самореализации.

В завершении Волков вручил заслуженные награды сотрудникам филармонии. Глава Мордовии дал поручение о выделении филармонии на техническое оснащение 8 млн рублей.