Опубликован первый кадр боевика «Ева» с Джессикой Честэйн

Лос-Анджелес, США, , 21:16 — REGNUM Опубликован первый кадр предстоящего фильма «Ева» (Eve) в котором Джессика Честэйн сыграет наемного убийцу. Изображение было опубликовано 1 ноября на портале Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1058007786385219584

По сюжету героиня Честейн является убийцей-профессионалом, работающей на частную компанию, специализирующуюся на черных операциях, целями которых становятся высокопоставленные фигуры. В проекте также приняли участие такие звезды, как Колин Фаррел, Джина Дэвис, Джон Малкович, Джесс Вейкслер и рэпер Лонни Рашид Линн-младший, известный как Common.

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Напомним, сейчас фильм снимает режиссёр Тейт Тейлор, однако первоначально этим проектом занимался Мэттью Ньютон, который написал сценарий. Он вынужден был покинуть должность режиссёра, после того, как его обвинили в насилии по отношении к членам своей семьи и другим людям.

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