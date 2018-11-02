В Саранске открылся первый в Поволжье исламский культурный центр

Саранск, , 20:11 — REGNUM В Саранске открылся первый в Приволжском федеральном округе исламский культурный центр. Главная задача центра — укрепление, сохранение и развитие межнационального и межконфессионального согласия в России и Мордовии, укрепление векового добрососедства, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Центр создан в реконструированном здании на проспекте Октября. Здесь располагается библиотека с богатым книжным фондом, музей исламской культуры, многофункциональный конференц-зал, учебные аудитории, детская площадка, информационно-издательский центр, центр творческого развития, социальная столовая.

С открытием центра мусульман республики поздравил глава региона Владимир Волков.

«Уверен, что центр станет для мусульман Мордовии источником духовного просвещения, позволит оградить молодежь от радикальных проявлений ислама. Этот центр не имеет аналогов в Российской Федерации», — подчеркнул Волков и добавил, что исламские традиции бережно охраняют в республике, а традиционный ислам — неотъемлемая часть культуры Мордовии.

Волков акцентировал внимание на том, что именно в Мордовии реализовали идею создания исламских культурных центров, которую высказал президент РФ Владимир Путин.

«Наш новый Центр будет и просветительским, и досуговым, и образовательным. Создание центра было невозможно без поддержки главы Мордовии Владимира Волкова», — отметил муфтий Центрального духовного управления мусульман Мордовии, директор Исламского культурного центра Фагим-хазрат Шафиев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на торжественном мероприятии, посвященном 225-летию Центрального духовного управления мусульман России, президент России заявил, что ислам является ярким элементом российского культурного кода. Ислам стал значимым фактором общественно-политической жизни и «внес неоценимый вклад в духовное и культурное развитие нашего общества». Он отметил, что приоритетом публичной деятельности мусульманских организаций «должны быть не внутренние дискуссии и споры о верховенстве, а выработка положительного образа традиционного ислама как важной духовной составляющей всероссийской идентичности».

По мнению главы государства, это имеет важное значение в рамках воспитания молодежи.