Пятница, 2 Ноября 2018 года
21:34:13 МСК

Вышел первый полноценный трейлер третьего сезона шоу «Настоящий детектив»

Культура

Первую серию продолжения сериала канал HBO покажет 13 января 2019 года

Нью-Йорк, США, 2 ноября 2018, 19:59 — REGNUM  Вышел первый полноценный трейлер третьего сезона сериала «Настоящий детектив», главную роль в котором исполнит Махершала Али. Ролик был выложен 2 ноября на YouTube-канале HBO.

Первый эпизод долгожданного продолжения популярного шоу продюсера Ника Пиццолатто телеканал покажет 13 января 2019 года. В проекте также приняли участие такие звезды, как Стивен Дорфф («Блэйд») и Кармен Эджого («Сельма»).

Читайте также: Новые фото раскрыли подробности сюжета финального сезона «Игры престолов»

Напомним, в третьем сезоне шоу герой Махершала Али будет расследовать ужасное преступление, которое начнется с пропажи двух детей в самом сердце Озарка (культурно-исторический регион, который находится в штате США Миссури).

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда ситкома «Теория большого взрыва» выложила в сеть необычное фото

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телесериалы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить