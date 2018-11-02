Вышел первый полноценный трейлер третьего сезона шоу «Настоящий детектив»

Нью-Йорк, США, , 19:59 — REGNUM Вышел первый полноценный трейлер третьего сезона сериала «Настоящий детектив», главную роль в котором исполнит Махершала Али. Ролик был выложен 2 ноября на YouTube-канале HBO.

Первый эпизод долгожданного продолжения популярного шоу продюсера Ника Пиццолатто телеканал покажет 13 января 2019 года. В проекте также приняли участие такие звезды, как Стивен Дорфф («Блэйд») и Кармен Эджого («Сельма»).

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Напомним, в третьем сезоне шоу герой Махершала Али будет расследовать ужасное преступление, которое начнется с пропажи двух детей в самом сердце Озарка (культурно-исторический регион, который находится в штате США Миссури).

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