Главные роли в фильме про Корто Мальтезе исполнят Милла Йовович и Том Хьюз

Лос-Анджелес, США, , 19:41 — REGNUM Милла Йовович и Том Хьюз присоединились к проекту фильма «Корто Мальтезе», в основу которого ляжет серия комиксов Уго Пратта, выпущенная в период с 1967 по 1989 год. Об этом 2 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Снимать фильм будет режиссёр Кристоф Ган («Сайлент хилл», «Братство волка») по сценарию, созданному Уильямом Шнайдером. Отмечается, что Йовович и Хьюзу достанутся главные роли.

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Напомним, сюжет картины расскажет о том, как известного авантюриста Корто Мальтезе наймут для захвата бронированного поезда «русского царя», который перевозит золото из Санкт-Петербурга во Владивосток. Съемки картины пройдут в ЕС и Китае.

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