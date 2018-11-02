Юэн Макгрегор присоединился к актерскому составу фильма DC «Хищные птицы»

Лос-Анджелес, США, , 18:28 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. подтвердила информацию о том, что Юэн Макгрегор исполнит роль злодея в фильме «Хищные птицы», который является спин-оффом «Отряда самоубийц». Стало известно, что актер сыграет Черную Маску. Об этом 1 ноября сообщил журнал Vanity Fair.

Черная Маска является альтер-эго Романа Сиониса. Он является одним из крупнейших преступных главарей Готэма и врагом Бэтмена. В фильме он войдет в противостояние с главными героями, в том числе с Харли Квинн (Марго Робби). Стоит отметить, что членом команды Квинн является Охотница, которую сыграет Мэри Элизабет Уинстэд. Актриса снялась вместе с Юэном Макгрегором в третьем сезоне сериала «Фарго».

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Напомним, фильм «Хищные птицы» должен выйти на большие экраны в 2020 году. Снимать его будет режиссёр Кэти Ян, которая раньше работала лишь над созданием малобюджетных инди-картин. Про Ян известно также, что когда-то она трудилась корреспондентом в издании The Wall Street Journal.

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