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Ридли Скотт придумал, как снять продолжение «Гладиатора»

Культура

Режиссёр уже приступил к работе над проектом

Ридли Скотт придумал, как снять продолжение «Гладиатора»
Цитата из к/ф «Гладиатор». реж Ридли Скотт. 2000. США, Великобритания
На арене

Лос-Анджелес, США, 2 ноября 2018, 17:58 — REGNUM  Режиссёр Ридли Скотт начал работу над второй частью фильма «Гладиатор», в которой будет показано продолжение истории, вышедшей на экраны в 2000 году. Об этом 1 ноября сообщил журнал Entertainment Weekly.

Возможность выпуска продолжения «Гладиатора» обсуждалась уже давно, однако главной проблемой было то, что Максимус — герой Рассела Кроу — умирает в конце фильма. Сейчас стало известно, что команда Скотта нашла выход из ситуации: в центре повествования новой картины окажется Люциус, сын Коммода и Луциллы.

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Напомним, в 2001 году фильм получил пять премий «Оскар», в том числе в номинации «Лучший фильм». При бюджете $103 млн картина смогла собрать в мире более $457млн.

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