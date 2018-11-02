Оператор фильма «Баллада Бастера Скраггса» рассказал о его съёмках

Лос-Анджелес, США, , 17:03 — REGNUM Стало известно, что режиссёры Джоэл и Итан Коэны согласились на то, чтобы снимать фильм «Баллада Бастера Скраггса» в цифровом формате. Они были вынуждены это сделать, но при этом получили дополнительную возможность поработать с цветами. Об этом 1 ноября сообщил портал IndieWire.

Кинооператор Брюно Дельбоннель, работавший с Коэнами, рассказал, что поскольку фильм снимался для Netflix и не должен был выходить в кинотеатры, режиссёры решили попробовать снимать в цифровом формате. Особенно после того, как услышали о преимуществах «цифры», в том числе от Роджера Дикинса — известного оператора, который больше не хочет использовать киноплёнку. Дельбоннель сообщил, что в итоге он несколько раз смог улучшить цвета в нескольких сценах будущей картины.

Читайте также: Опубликованы первые кадры экранизации «Обитателей холмов» от BBC и Netflix

Напомним, изначально проект «Баллада о Бастере Скраггсе» представлял собой сериал-антологию. Однако впоследствии Джоэл и Итан Коэны сделали из него полнометражный фильм. Премьера картины прошла в июле 2018 года на 75-м Венецианском кинофестивале.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix выпустит три фильма в прокат ради участия в кинофестивалях

Читайте развитие сюжета: Ридли Скотт придумал, как снять продолжение «Гладиатора»