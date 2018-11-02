В Санкт-Петербурге открывается музыкальный фестиваль «Земля детей»

Санкт-Петербург, , 16:57 — REGNUM Со 2 по 9 ноября в Санкт-Петербурге проходит Музыкальный фестиваль «Земля детей». На одном из самых больших форумов юные поклонники музыки и их родители смогут познакомиться с произведениями петербургских композиторов, написанных для детей. Причем организаторы постарались сделать так, чтобы была представлена широкая палитра жанров: от академических сочинений до современных шлягеров. При этом на фестивале выступят как профессиональные оркестры и хоровые коллективы, так и детские ансамбли и молодые исполнители. Откроется смотр в пятницу, 2 ноября, «Зоологическим концертом», который соответственно начнется с сюиты известного композитора Сергея Слонимского «В мире животных». Фестивалю в скором времени исполнится 30 лет, и он по праву считается одним из главных популяризаторов музыки среди детей и подростков. Тем более, что он выгодно отличается от своих «собратьев» — посещение всех мероприятий форума бесплатны.