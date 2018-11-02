Опубликованы первые кадры экранизации «Обитателей холмов» от BBC и Netflix

Нью-Йорк, США, , 16:23 — REGNUM В сети появились первые кадры анимационного фильма «Обитатели холмов» (Watership Down) по одноименному сказочному роману Ричарда Адамса. Изображения 1 ноября опубликовал портал Nerdist.

https://twitter.com/nerdist/status/1058135681770364928

Фильм является совместным проектом компаний BBC и Netflix. Ранее сообщалось, что персонажей в нем озвучат такие звезды, как Джеймс Макэвой, Дэниэл Калуя, Николас Холт, Бен Кингсли, Джон Бойега, Джемма Артертон, Оливия Колман и Том Уилкинсон. Сейчас стало известно, что к проекту присоединились Розамунд Пайк, Питер Капальди, Джемма Чан и Тэрон Эджертон. Главную песню в будущем фильме исполнит Сэм Смит.

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Напомним, Ричард Адамс выпустил героический фэнтэзийный роман «Обитатели холмов» в 1972 году. В центре повествования находится группа диких кроликов. Взаимоотношения животных в романе показаны близкими к человеческим, несмотря на то, что кролики живут в естественной для них среде.

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