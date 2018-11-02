Строительство и спуск «Полтавы»: новый комикс от российского автора

Санкт-Петербург, , 17:18 — REGNUM Графический роман «Виват, «Полтава»!» российского комиксиста Владислава Серова поступил в продажу. Об этом сообщил сам автор комикса на своей официальной странице Вконтакте.

Сюжет комикса будет сконцентрирован вокруг мальчика по имени Фёдор, который вместе с читателем станет свидетелем строительства и спуска линейного корабля «Полтава». Также главный герой познакомится с историей Петровского флота, адмиралом Наумовым и воочию увидит бой у Сойкиной мызы.

Автор позиционирует свою работу как «комикс для среднего и старшего школьного возраста». Издателем работы выступила «Верфь исторического судостроения «Полтава», компания, построившая полноразмерную реплику известного корабля эпохи императора Петра. Теперь роман в мягком переплёте из 48 страниц доступен для покупки.

Напоминаем, что работа Владислава Серова не стала единственным российским комиксом, изданным осенью 2018 года. Издательство Live Bubbles выпустило книгу комиксиста Юлии Никитиной под названием «НеобыЧАЙное путешествие». Эта история рассказывают о путешествиях и чайных традициях разных народов мира. Также в ноябре 2018 года состоится релиз графического романа «Фольклорист» авторов Жени Карпухиной и Кирилла Глебова. В состав романа войдут две готические истории, рассказывающие о верованиях и преданиях российского народа в XIX веке.

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