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Rammstein выступит в Москве в 2019 году в рамках международного турне

Культура

Немецкий коллектив готовит новый альбом

Берлин, 2 ноября 2018, 15:35 — REGNUM  Последний альбом культовая немецкая группа Rammstein выпустила в 2009 году. Спустя десять лет музыканты представят свой новый альбом и устроят масштабное турне по городам Германии и другим странам Европы, пишет газета Berliner Morgenpost 2 ноября.

Новый альбом еще не готов, но уже заявлен. В его создании приняли участие музыканты из оркестра Минца. Уже определены даты выступлений в 26 городах Германии в 2019 году. Продажа билетов начнется в этом месяце.

В рамках зарубежного турне Rammstein выступит в Антверпене, Вене, Роттердаме, Риге и Москве. Даты московского концерта еще не известны.

Всего за свою историю немецкий коллектив с 1994 по 2009 годы выпустил шесть студийных альбомов.

Читайте развитие сюжета: Rammstein выступит на бывшей «Зенит-Арене»

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