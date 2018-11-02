Rammstein выступит на бывшей «Зенит-Арене»

Санкт-Петербург, , 15:35 — REGNUM Культовая немецкая рок-группа Rammstein в ходе большого европейского турне в 2019 году выступит на арене стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове Северной столицы.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в России состоится два концерта группы: 29 июля — на московском стадионе «Динамо», а 2 августа — на петербургском стадионе, ранее получившим скандальную известность под именем «Зенит-Арена».

Стадион стал самым дорогим спортивным объектом в России, на него было затрачено около 50 млрд рублей.

Европейское турне Rammstein начнется 27 мая 2019 года в городе Гельзенкирхен (Германия), затем группа выступит в Испании, Франции, Праге, Польше и России.

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Как сообщало ИА REGNUM, турне приурочено к выпуску весной 2019 года нового альбома группы Rammstein, после 10-летнего перерыва. Группа Rammstein создана в 1994 году в Берлине.

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Напомним, 19 сентября на стадионе «Санкт-Петербург» выступила группа «Ленинград» Сергея Шнурова. Это стало первым опытом рок-концерта на самой крупной городской арене. На концерт группы «Ленинград» в Санкт-Петербурге были распроданы все 65 тысяч билетов.

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