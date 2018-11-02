Звезда ситкома «Теория большого взрыва» выложила в сеть необычное фото

Нью-Йорк, США, , 15:26 — REGNUM Звезда ситкома «Теория большого взрыва» Кейли Куоко сообщила о выходе новых серий сериала «Теория большого взрыва». Об этом актриса написала в своём Instagram, сопроводив текст необычной фотографией, на которой она запечатлена со своими коллегами по сериалу Маим Бялик и Мелиссой Ройч в детском домике.

https://www.instagram.com/p/BppkUXMBrVN/

«Сегодня вечером! Все новые восхитительные эпизоды «Теории большого взрыва»!» — написала Куоко, пояснив, что девичьи посиделки проходили в детском игровом домике.

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Напомним, актрисы готовятся к тому, чтобы попрощаться с сериалом, сейчас телеканал CBS показывает финальный, 12-й сезон шоу. В августе 2018 года Кейли Куоко написала на своей странице в Twitter, что когда это случится, её сердце будет разбито на части.

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