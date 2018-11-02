«Москву — Петушки» инсценируют в новгородском круглосуточном театре

Великий Новгород, , 15:12 — REGNUM Проект круглосуточного любительского театра «Театр-24» состоится в Великом Новгороде 4 ноября в рамках акции «Ночь искусств». Как сообщили ИА REGNUM организаторы акции, участники проекта создают спектакль за сутки.

«За ночь участники, взявшие на себя роль драматургов, пишут сценарий. Утром этот сценарий получают режиссёры, актёры и декораторы. У них всего несколько часов на создание спектакля. Вечером зритель увидит четыре разных постановки от четырёх разных команд проекта, одна из которых по итогам зрительского голосования одержит победу», — сообщили организаторы акции условия участия в ней.

В этом году командам проекта предложат создать постановки, оттолкнувшись от цитат из поэмы Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки».

Все премьеры зрители увидят в 20:00 4 ноября на сцене Центра культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог».

Отметим, что в проекте участвуют любители театра без специального образования и навыков. Первый круглосуточный театральный проект состоялся в Великом Новгороде в 2013 году.

Напомним, акция «Ночь искусств» — ежегодная. В этом году она пройдёт в России в ночь на 5 ноября под девизом «Искусство объединяет».