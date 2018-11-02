В Обнинске снимут фильм об истории строительства первой в мире АЭС

Калуга, , 13:48 — REGNUM В Калужской области в рамках проекта «Поколение зубров» подготовят документальный фильм об истории строительства первой в мире атомной электростанции в Обнинске. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в орггруппе проекта, основу картины составит видеоматериал, снятый в 1999 году журналистами обнинской телекомпании ОСТ.

Ранее некоммерческое партнерство «Кинофестиваль «Встреча» выиграло конкурс на получение гранта от президентского фонда на производство серии документальных фильмов в жанре документальной драмы под общим названием «Поколение Зубров». Грантовое направление, по которому выигран конкурс — это сохранение исторической памяти, путем увековечивания памяти выдающихся людей и значимых событий прошлого.

Как сообщили 2 ноября корреспонденту ИА REGNUM в орггруппе проекта «Поколение зубров», основу для работы над фильмами составляет видеоматериал, снятый в 1999 году журналистами обнинской телекомпании ОСТ. По инициативе телекомпании, при содействии пресс-службы администрации Обнинска, было снято 25 часов интервью с участниками строительства Первой в мире атомной электростанции в Обнинске. Эти уникальные кадры — живое свидетельство своей эпохи — пролежали на полке 19 лет, но теперь оказались востребованы новым поколением, отмечают организаторы.

Отметим, в рамках «Поколения зубров» подготовят восемь тематических кинолент, а затем организуют широкий показ при содействии партнеров проекта. Это администрация города Обнинска, корпорация «Росатом», ГНЦ-РФ ФЭИ, ИАТЭ НИЯУ МИФИ, музей истории города Обнинска, газета «НГ-регион», Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.