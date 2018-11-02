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Игорь Конышев покидает Владимиро-Суздальский музей

Культура

Одиозный директор объявил об увольнении в связи с переходом на новую работу

Игорь Конышев покидает Владимиро-Суздальский музей
Chema ^^
Отставка

Владимир, 2 ноября 2018, 11:37 — REGNUM  Игорь Конышев, работавший на посту генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника с 2016 года, объявил об увольнении с должности. Об этом сам Конышев написал на своей странице в Facebook 2 ноября.

«Дорогие друзья! Сегодня я завершил свою деятельность на посту директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Мне поступило предложение заняться новым проектом. Благодарю всех, кто работал со мной все эти два года! С уважением, Игорь Конышев», — написал Конышев.

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Отметим, что деятельность Игоря Конышева, назначенного из Москвы, на посту гендиректора Владимиро-Суздальского музея самими владимирцами оценивалась неоднозначно. Он подвергался критике за попытку уничтожить экскурсионное бюро, переделку центра «Палаты», увольнение ведущих сотрудников. В мае 2018 года стало известно, что Игорь Конышев отправил на свалку более семи тысяч книг, написанных преимущественно создательницей музея, Героем Труда Алисой Аксеновой. Под угрозой оказались и сами памятники, которые входят в состав музея: о своих правах на них заявила РПЦ.

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