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Шедевры мирового кинематографа можно бесплатно посмотреть в сети «Москино»

Культура

Все картины из фонда «Москино»

Шедевры мирового кинематографа можно бесплатно посмотреть в сети «Москино»
Цитата из х/ф «Восемь с половиной». Реж. Федерико Феллини. 1963. Италия
Любовь режиссёра

Москва, 2 ноября 2018, 11:18 — REGNUM  Со 2 по 5 ноября в сети кинотеатров «Москино» в рамках проекта «Синематека «Москино» будут бесплатно демонстрироваться шедевры мирового кино: все ленты были сняты с 1932 по 2010 годы. Всего таких картин в фонде сети более пяти с половиной тысяч. Департамент культуры правительства столицы инициировал акцию согласно которой отныне несколько дней каждый месяц поклонники киноискусства могут посмотреть лучшие фильмы выдающихся режиссеров мира. Так в ноябре на экраны кинотеатров, подведомственных департаменту, выдут такие легендарные ленты как «Броненосец «Потемкин» Сергея Эйзенштейна, «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана, «Семь самураев» Акиры Курасавы, «Брак по-итальянски» Витторио Де Сика, «Восемь с половиной» Федерико Феллини и многие другие.

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Культурная хроника
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