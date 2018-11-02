Москва, 2 ноября 2018, 11:12 — REGNUM Со 2 по 5 ноября в Московском детском театре теней будет проходить первый фестиваль театров теней «ShadowFest — 2018». В форуме одного из самых древних театральных искусств принимают участие столичные коллективы Московского детского театра теней, театров «Трикстер», «Ученый медведь», Театрика Саши Луняковой, а также артисты из Екатеринбурга и финского города Тампере. Юные зрители и их родители увидят уникальные теневые представления, спектакли марионеток, световые миниатюры, ставшими еще более яркими и загадочными благодаря использованию последних технологий.
В Москве открывается первый фестиваль театров теней «ShadowFest – 2018»
Теперь для показа теневых представлений кроме света используют и компьютерные программы
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