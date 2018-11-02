Лучшие российские фильмы оценят в Варшаве

Варшава, , 11:00 — REGNUM С 8 по 18 ноября в Варшаве состоится XII кинофестиваль российских фильмов «Спутник над Польшей». Мероприятие направлено на развитие культурных связей между Россией и Польшей посредством показа наших фильмов, проведения творческих встреч и мастер-классов российских деятелей культуры в Варшаве. Масштабный десятидневный смотр открывает серию продолжительных мероприятий по всей стране: с декабря 2018 по апрель 2019 года показы российских фильмов в рамках проекта «Спутник над Польшей» пройдут в Белостоке, Гданьске, Кракове, Люблине, Познани, Торуни и других польских городах, передаёт обозреватель ИА REGNUM.

Мероприятие является не только панорамным киносмотром: на закрытии варшавского цикла будут вручены награды авторам лучших работ. В конкурсе художественных фильмов представлено 18 лент, в числе которых — «Довлатов» Алексея Германа-мл., «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Подбросы» Ивана И. Твердовского, «Сердце мира» Натальи Мещаниновой, «Война Анны» Алексея Федорченко, «Мешок без дна» Рустама Хамдамова, «Амбивалентность» Антона Бильжо, «Двое» Тимофея Жалнина и другие заметные российские фильмы последних двух лет.

В жюри этого конкурса вошли: актер театра и кино, актер Польского театра во Вроцлаве Мирослав Ханишевски; директор отдела «Digital» и начальник отдела «Репортаж» издания «Vogue Польша» Ханна Рыдлевска и известный польский кинорежиссер Иоанна Кос-Краузе в качестве председателя жюри.

В конкурсе неигрового кино «Документальная Россия» участвует десять фильмов на разные темы. Фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни» Ирины Журавлевой и Владислава Гришина позволит понаблюдать за естественной жизнью опасных хищников, «Жизнь с бактериями» Станислава Ставинова и Андрея Тимощенко поведает об увлекательной работе молодых ученых. «ВоваНина» Натальи Назаровой является чувственным творческим портретом художника, а «Мне 20 лет» Екатерины Мамонтовой — наблюдением за юной девушкой, пытающейся больше узнать о своем покойном отце.

Лучшие картины этого конкурса выберут журналист Малгожата Стечак, режиссер монтажа Доминик Ягодзиньски и председатель жюри — режиссер, сценарист, оператор-постановщик документального кино Кристиан Матысек.

Кроме того, варшавской публике предлагается целая палитра внеконкурсных программ: «Калейдоскоп нового российского кино», программа фильмов, созданных в копродукции разных стран «Окно в Европу»; подборка экранизаций русской литературы «Читальный зал», тематическая секция необычных лент «Арт-фокус», блоки короткометражных фильмов, ретроспективы фильмов Андрея Звягинцева, «Лучшее кино Спутника», «Памяти Веры Глаголевой» и «Памяти Киры Муратовой» и др. Специально для детей и семейной аудитории пройдет «Малый Спутник», включающий сеансы короткометражных мультфильмов из золотой коллекции «Союзмультфильма», новые российские полнометражные анимационные и игровые ленты для детей и подростков. Всего на фестивале будет продемонстрировано более ста фильмов.

Параллельно с кинопоказами в рамках «Спутника над Польшей» состоятся концерты, мастер-классы различной направленности (по каллиграфии, музыке, кулинарии), выставки, презентации, спектакли, экскурсии.

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