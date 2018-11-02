В Пермском крае завершена работа над проектом «Наследие Перми Великой»

Пермь, , 10:17 — REGNUM Пермские учёные завершили работу над проектом по сохранению историко-архитектурного значения «Наследие Перми Великой: путешествие в Биармию», сообщает 2 ноября пресс-служба Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

Отмечается, что над проектом работали исследователи и сотрудники двух ведущих университетов края — ПГНИУ и ПНИПУ. В формате междисциплинарной практики студенты географического и строительного факультетов объединись для совместного изучения истории, структуры городского поселения, архитектурного наследия, туристической привлекательности и продвижения Чердынского района как самого загадочного и необычного поселения, нового интересного места для молодежи и молодых исследователей. Эта практика проходила с 5 июля по 31 октября.

За этот период был подготовлен новый путеводитель по достопримечательностям Чердыни, создана передвижная экспозиция, посвященная проекту, которая успешно экспонировалась в Чердынском краеведческом музее, ПНИПУ, ПГНИУ и Молодежном форуме «Пермский период». Выставку увидели более 500 человек.

«Проект «Наследие Перми Великой: путешествие в Биармию» объединил усилия кафедр и общественности в попытке решения задач по сохранению историко-архитектурного значения и появления нового взгляда на развитие туриндустрии», — пояснили в вузе.

Участники проекта провели работы по консервации объектов историко-культурного наследия в качестве волонтеров. Посетили отдаленные населенные пункты Чердынского района (Чердынь, Ныроб, Покча, Вильгорт, Камгорт, Искор), чтобы почувствовать уникальность территории и приобщиться к истокам.

В ходе практики были созданы цифровые модели памятников архитектуры, что является важным шагом для формирования общедоступной цифровой базы данных архитектурных объектов Пермского края для популяризации и сохранения памятников историко-культурного наследия.

Проект стал основой для заключения соглашений с ПГНИУ и организациями в целях продолжения сотрудничества и сохранения и популяризации культурного наследия Пермского края.

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