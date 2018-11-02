Тверь, , 08:47 — REGNUM 2 ноября в Твери открывается XII Ассамблея Русского мира. Тема форума 2108 года — «Всемирность русской культуры». В работе ассамблеи примут участие представители государственных и общественных организаций, духовенства, деятели культуры, преподаватели русского языка, литературы и истории российских и зарубежных университетов, русских школ за рубежом, писатели и журналисты, музейные работники из 70 стран. В течение трех дней более 600 специалистов будут обсуждать актуальные проблемы Русского мира. Среди них — «Всемирность русской культуры», «Русский язык и образование будущего», «Патриотизм в русской истории и культуре», «Традиционные религии Русского мира в диалоге культур».

В рамках форума пройдет награждение финалистов конкурса «Корреспондент Русского мира» и III международного конкурса для молодых журналистов «Со-Творение» из разных стран.