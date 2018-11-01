В Египте археологи нашли систему, с помощью которой поднимали крупные блоки

Каир, , 20:32 — REGNUM В Египте в одном из карьеров недалеко от Луксора (город расположен на месте древней столицы Египта — Но-Аммон (в греческих источниках более известен как Фивы), в котором добывали алебастр, археологи обнаружили следы пандуса, который, возможно, использовался в древности для поднятия крупных каменных блоков. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает Science Alert.

Возраст находки — порядка 4,5 тыс. лет. При этом археологи отмечают, что алебастр, конечно, не был основным материалом для строительства пирамид, однако его использовали для отделки полов, изготовления скульптур, саркофагов, элементов интерьера.

Конструкция представляет из себя наклонную площадку, по обе стороны от которой находятся лестницы и многочисленные отверстия для деревянных столбов. На своеобразные салазки, которые удерживали привязанными к столбам верёвками, помещался алебастровый блок. Когда рабочие тянули веревки, то они могли перемещать блок по рампе под углом 20 градусов и более.

Археологи допускают, что данная система использовалась не только для перемещения блоков алебастра, но и для других каменных блоков, в частности тех, из которых древние египтяне строили пирамиды.

Стоит отметить, что ранее историки и археологи предполагали, что примерно таким способом египтяне и поднимали крупные каменные блоки при строительстве пирамид и храмов, и вот теперь удалось найти реальное подтверждение данной теории.