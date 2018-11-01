Четверг, 1 Ноября 2018 года
18:19:14 МСК

Джастин Бибер побрился налысо, чем привел в восторг поклонников

Культура

Судя по всему, новая прическа певцу нравится

Джастин Бибер побрился налысо, чем привел в восторг поклонников
Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай. 1971. СССР
Брейте!

Вашингтон, 1 ноября 2018, 16:14 — REGNUM  Джастин Бибер побрился «под ноль», чем привел в восторг армию поклонников в соцсетях, поскольку в последнее время его прическа радовала немногих из них. Фотографию с бритым поп-идолом 1 ноября опубликовал сайт телеканала BBC.

https://twitter.com/KFitz113/status/1057844675917287424

На фото запечатлен улыбающийся Бибер. Судя по всему, довольный своей новой прической. «Бог услышал наши молитвы, Джастин Бибер сбрил волосы», — написал один из пользователей соцсети. Другой поклонник заявил: «Это лучшее, что со мной случилось в 2018 году».

Читайте также: Аукцион-рэп: в соцсетях оценили ролики с читающими под бит аукционистами

Напомним, ранее в сети появилось вирусное фото, на котором Джастин Бибер был запечатлен поедающим буррито нестандартным образом, а именно — сбоку. Фотографию опубликовали многие СМИ, она была показана в эфире различных телеканалов. Позже выяснилось, что снимок является фейком, запущенным в сеть группой энтузиастов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Вирусная» фотография с Джастином Бибером и буррито оказалась фейком

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социальные сети
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить