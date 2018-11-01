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Фанаты «Атаки титанов» выложили в сеть «постер» к будущему игровому фильму

Культура

Концепт-арт принадлежит одному из поклонников франшизы

Вашингтон, 1 ноября 2018, 15:48 — REGNUM  Фанаты манга и аниме-сериала «Атака титанов» выложили на форуме Reddit постер к будущему голливудскому фильму по этой вселенной, который будет снимать режиссёр Андрес Мускетти («Оно»). Изображение было опубликовано 31 октября на портале Comicbook.

https://twitter.com/ComicBook/status/1057434729492987904

Этот постер является концепт-артом одного из поклонников франшизы. На нём изображён титан, похожий на колосса, в которого мог превращаться Бертольт Гувер. На изображении также показано, как к колоссу идет один из бойцов, предположительно — Эрен Йегер.

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Напомним, ранее стало известно, что кинокомпания Warner Bros. намерена снять игровой фильм по франшизе «Атака титанов». Продюсерами проекта назначены Дэвид Хейман (серия фильмов «Гарри Поттер») и Масаёри Ока (сериал «Герои»).

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