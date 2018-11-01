Bandai Namco выпустит мобильную игру по аниме «Легенда о Гранкресте»

Токио, , 15:26 — REGNUM Компания Bandai Namco Entertainment анонсировала выход игры для мобильных платформ, в основу которой легли ранобэ (разновидность японской молодежной литературы, иллюстрированная в стиле манга и аниме) и аниме-сериал «Легенда о Гранкресте» (Grancrest Senki). Об этом 1 ноября сообщил портал Anime News Network.

Record of Grancrest War: Quartet Conflict будет представлять собой приключенческий ролевой слэшер (игра, в которой упор сделан на ближний бой и применение холодного оружия) в котором будут присутствовать три класса персонажей. Игроки смогут управлять знакомыми героями и вновь увидеть сцены, показанные в аниме-сериале.

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Напомним, в основу аниме-сериала «Легенда о Гранкресте» легло одноименное ранобэ автора Мидзуно Рё, иллюстрированное художниками Аюми Катцуга и Макото Ётцуба.

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