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Netflix выпустит три фильма в прокат ради участия в кинофестивалях

Культура

Компания решила пойти на уступки и отчасти нарушить свои принципы

Нью-Йорк, США, 1 ноября 2018, 15:06 — REGNUM  Компания Netflix решила пойти на уступки и перед онлайн-релизом трёх своих фильмов выпустить их в широкий прокат, ради участия этих картин в кинофестивалях. Об этом 1 ноября сообщил портал Mashable.

Речь идет о картинах «Рим» (Альсонсо Фуарон), «Баллада Бастера Скраггса» (Итан и Джоэл Коэны) и «Птичий короб» (Сюзанна Бир). Первую картину будут показывать в кинотеатрах Франции, начиная с 21 ноября в течение двух недель. Фильмы Коэнов и Бир выйдут на экраны 13 декабря, они будут в прокате лишь одну неделю.

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Напомним, в марте 2018 года руководство Каннского кинофестиваля заявило, что фильмы Netflix не смогут участвовать в конкурсной программе из-за того, что они не выходили в широкий прокат, как того требуют правила. Компания попыталась провести ограниченные показы, однако не успела это сделать из-за особенностей законодательства страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix объяснил причины отказа от участия в Каннском кинофестивале

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