«Танец жизни»: Третьяковская галерея готовит выставку Эдварда Мунка

Москва, , 14:09 — REGNUM 15 апреля в Государственной Третьяковской галерее откроется выставка выдающегося норвежского художника Эдварды Мунка «Эдвард Мунк. Танец жизни». На выставке будут представлены около 60 работ классика модернизма. В том числе и самая знаменитая картина «Крик». Правда не хрестоматийный вариант, а другой: дело в том, что мастер написал несколько картин с одинаковым сюжетом и названием. Основу экспозиции составят картины из музея Мунка в Осло: художник оставил всю свою коллекцию родному городу. Также будут представлены и две картины мастера из собрания Третьяковки. Несомненно, эта выставка станет заметным событием у культурной жизни столицы. Картины написанные в явно пограничном психическом состоянии вечно разрываемого страстями художника традиционно производят сильное впечатление на посетителей.