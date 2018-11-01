Дом Sotheby’s представил в Москве предаукционную выставку «Русских торгов»

Москва, , 13:39 — REGNUM В Музее архитектуры имени Щусева открылась предаукционная выставка дома Sotheby’s. Знаменитый художественный салон уже традиционно проводит «гастрольный тур» в Москве других произведений искусства в преддверии недели «русских торгов» в Лондоне. Среди представленных картин эксперты отмечают «Портрет девушки» Николая Фешина, «Осенний букет на синем фоне» Александра Куприна и «Грузинка в лечаки» Нико Пиросмани. Последняя была куплена в 1928 году австрийским писателем Стефаном Цвейгом, предварительно ее оценили в £500−700 тыс Ожидается что самым привлекательным лотом станет работа Константина Маковского «Жмурки»: стартовая цена торгов — три миллиона фунтов стерлингов.

Также в Лондоне можно будет приобрести и произведения искусства из коллекции Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской. Это кольцо с бриллиантом в 32 карата, три виолончели, в том числе и инструмент работы ученика Антонио Страдивари — Джованни Гваданини: эстимейт — полтора миллиона фунтов стерлингов

Устроители аукциона подчеркивают неизменно высокий интерес к русскому искусству российских меценатов и галеристов. На двух предыдущих торгах Sotheby’s они «потратили» около 24 миллиона фунтов стерлингов.