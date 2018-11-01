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Бобби Макферрин представит в зале «Заряье» в Москве программу Circlesongs

Культура

С его хита «Don't Worry Be Happy» надо начинать каждое утро

Москва, 1 ноября 2018, 13:02 — REGNUM  1 и 2 ноября в Большом зале «Зарядья» в Москве десятикратный лауреат премии «Грэмми», неподражаемый американский певец Бобби Макферрин представит новую программу Circlesongs. Его выступления это действительно явление в мире шоу — он не только блестяще одновременно держит ритм, и ведет мелодии, и все это делает акапельно, главное, он еще в это время и виртуозно импровизирует. Более того, он, как никто в мире, устанавливает самый тесный и творческий контакт со зрителем. Ну, а его всенародно любимый хит «Don't Worry Be Happy» надо обязательно слушать раз в день, лучше утром, чтобы провести его с удовольствием.

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Культурная хроника
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