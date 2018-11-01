В Крыму пройдет юбилейный кинофестиваль «Человек, познающий мир»

Симферополь, , 13:21 — REGNUM В Симферополе, Евпатории и Ялте с 6 по 10 ноября пройдет Х Всероссийский кинофестиваль «Человек, познающий мир», посвящённый укреплению межнационального единства народов РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В этом году на участие в фестивале прислали 346 фильмов, из которых отборочная комиссия выбрала 34 работы. В конкурную программу полнометражных игровых фильмов вошли драмы «Двое», «Звезды» и «Кровь», спортивная драма «Со дна вершины», лирическая комедия «Из Уфы с любовью!», семейная комедия «Яна + Янко» и эксцентрическая комедия «Счастья! Здоровья!». В конкурс короткометражного кино вошли 12 работ, шесть из которых — дебютные. Лучшие игровые фильмы определит профессиональное жюри, в которое вошли режиссер Алексей Петрухин, кинопродюсер Василий Соловьев и актриса Наталия Егорова.

В конкурсную программу неигровых фильмов вошли пятнадцать работ как опытных мастеров (Вадим Цаликов, Андрей Титов, Татьяна Киселева), так и начинающих режиссеров. Оценивать их будут режиссер Ефим Резников, директор программ Открытого фестиваля документального кино «Россия» Инна Демежко и заместитель министра культуры Республики Крым Исмет Заатов.

Кроме того, на фестивале состоятся премьеры игровых короткометражных фильмов «Пуговица» Александра Кима и «Собеседница» Владимира Захарова, а также документальных картин «Хороший человек» Екатерины Ушковой и «Экзамен на овации» Анастасии Николаевой.

В традиционную внеконкурсную программу вошли пять игровых короткометражек и 11 документальных лент. Все фильмы покажут в киноклубах образовательных организаций и в учреждениях культуры Крыма. Основные показы состоятся в кинотеатре «Спартак» и в кинотеатре им. Т.Г. Шевченко в Симферополе.

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