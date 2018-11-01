К проекту приквела «Игры престолов» присоединилось лицо марки Burberry

Нью-Йорк, США, , 12:33 — REGNUM Одну из главных ролей в пилотном эпизоде приквела «Игры престолов» исполнит британский актрер Джош Уайтхаус, которого зрители знают по фильмам «Современная жизнь — отстой» и «Северный соул». Об этом 31 октября сообщил портал Deadline.

В настоящее время Уайтхаус играет в сериале BBC «Полдарк», он также является лицом кампании Burberry. Телеканал HBO пока что никак не комментирует новость о принятии актёра в проект.

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Напомним, ранее Джордж Мартин опубликовал в своём блоге заметку, в которой он раскрыл название будущего приквела «Игры престолов». С большой вероятностью сериал получил рабочее название «Долгая ночь». Также ранее стало известно, что в нём снимется актриса Наоми Уоттс.

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