В образе супергероев: известные актёры показали свои костюмы на Хэллоуин

Вашингтон, , 13:08 — REGNUM Ежегодно праздник Хэллоуин отмечают миллионы людей по всему миру. В этом году к празднованию в канун Дня всех святых присоединились знаменитости: Дженсен Экклз, Сара Мишель Геллар, Эмма Уотсон и другие. Актёры поделились фотографиями своих праздничных образов в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM,

Израильская актриса и фотомодель Галь Гадот поздравила своих подписчиков в Twitter с праздником, используя фотографию со съёмок фильма «Лига Справедливости» на которой актриса примеряет на себя маску Бэтмена, сыгранного Беном Аффлеком.

https://twitter.com/GalGadot/status/1057577178001477632

Актриса Сара Мишель Геллар, известная по главной роли в сериале «Баффи — истребительница вампиров», примерила на себя образ Харли Куинн, персонажа комиксов издательства DC Comics. Примечательно, что актриса выбрала облик персонажа из фильма «Отряд Самоубийц», который стал самым популярным костюмом на Хэллоуин в 2016 году.

https://www.instagram.com/p/BpfXImGHXR-/

Дженсен Экклз, известный по роли Дина Винчестера в сериале «Сверхъестественное», также использовал образ персонажа комиксов DC. На Хэллоуин Экклз переоделся в костюм Красного Колпака, которого актёр озвучивал в полнометражном мультфильме «Бэтмен: под красным колпаком». Фанаты долгое время надеялись, что однажды Дженсен Экклз сыграет этого персонажа в полнометражной экранизации комиксов.

https://www.instagram.com/p/Bpm20QNAf_q/

Актриса Эмма Уотсон, знаменитая по роли Гермионы Грейнджер в саге «Гарри Поттер», продемонстрировала свой костюм на Хэллоуин ещё месяц назад. На фото актриса запечатлена в костюме Чудо-Женщины, также персонажа комиксов DC. Роль этого персонажа в кино исполняет Галь Гадот, упомянутая ранее.

https://www.instagram.com/p/BnofOUil4-m/

Напоминаем, что Хэллоуин — современный международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых. Хеллоуин традиционно празднуется в англоязычных странах, хотя официальным выходным днём не является. С конца XX века, в ходе процесса глобализации, мода на атрибутику Хеллоуина возникла также в большинстве неанглоязычных стран Европы и в СНГ.

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