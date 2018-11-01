Игорь Бутман откроет новые звезды на фестивале «Будущее джаза» в Москве

Москва, , 12:01 — REGNUM С 9 по 11 ноября в концертном зале им. П. И. Чайковского Московской филармонии и джаз-клубе Игоря Бутмана на Верхней Радищевской улице будет проходить Международный музыкальный фестиваль «Будущее джаза». Инициатор и неизменный организатор форума, народный артист России Игорь Бутман вновь представит взыскательной московской публике молодых одаренных исполнителей различных стилей джаза — от классики и винтажа до фьюжна и рока из России и США. Особые надежды маэстро возлагает на вокалистку Анастасию Лютову, пианистку Юлию Сидоренко, контрабасиста Артема Баскакова, саксофониста Макара Кашицына, а также трубача Джоша Эванса и барабанщика Кайла Бенфорда. Эти музыканты встретятся на джем-сейшене 9 и 11 ноября, а 10 ноября выступят в зале Чайковского в центре Москвы.