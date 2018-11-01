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Создатели Titanfall в 2019 году могут выпустить несколько новых игр

Культура

Глава Electronic Arts подкинул журналистам информацию для раздумий

Энсино, США, 1 ноября 2018, 11:34 — REGNUM  Компания Respawn Entertainment, известная геймерам по работе над игрой Titanfall, в 2019 году может реализовать несколько новых проектов. Об этом 31 октября сообщил портал PC Gamer.

Генеральный директор компании-издателя Electronic Arts (EA) Эндрю Уилсон сообщил, что несколько студий сейчас работают над новыми проектами, в том числе разработчики из Respawn. Он отказался сообщить больше информации, когда журналисты спросили его, идет ли речь о том, что Respawn работает сейчас над несколькими проектами. Уилсон предложил им пока что строить предположения на базе имеющейся информации.

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Напомним, игра Titanfall от Respawn вышла в июне 2013 года. Она представляет собой шутер (игры, в которых упор делается на стрельбу из огнестрельного или энергетического оружия) с элементами симулятора меха (гигантских роботов).

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