Экс-депутат о передаче музея Ярославля: Город должен сохранить свое лицо

Ярославль, , 11:29 — REGNUM Бывший председатель комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля Вера Никольская выступает против передачи Музея истории города Ярославля на уровень региона. Об этом Никольская рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

Я против передачи любой собственности города в область. Город потеряет все свои возможности. Можно все раздать, но что останется у Ярославля, чем будет заниматься городская власть — контейнерные площадки убирать за «Хартией»? Ярославль не должен терять свое лицо. Город, который называет себя столицей Золотого кольца, который включен в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, должен иметь свой музей. Все, что Ярославль передал области, — сначала больницы, потом планетарий — я нигде не увидела развития», — считает Вера Никольская.

По словам Никольской, музей выполняет важные функции: ведет научно-исследовательскую и просветительскую работу, поддерживает связи с городами-побратимами, собирает экспонаты, которые будут интересны для последующих поколений. Недавно город на свои средства отремонтировал помещения для хранения экспонатов.

Нельзя все измерять деньгами. Если так рассуждать, до чего мы дойдем? Например, зачем Рыбинску свой театр? Есть ведь в Ярославле — что бы не доехать? Но все, что касается культуры, оно очень долго и сложно создается и очень легко разрушается», — полагает Никольская.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, областные власти заявили, что музей после передачи в область сохранит свой профиль, однако конкретные параметры его работы пока обсуждаются.

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