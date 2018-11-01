В Москве открывается театральный фестиваль «Артмиграция — детям»

Москва, , 10:02 — REGNUM 1 ноября в театральном центре «На Страстном» открывается Всероссийский театральный фестиваль «Артмиграция — детям» Это новая инициатива Союза театральных деятелей (СТД) России и ее руководителя Александра Калягина. Сам фестиваль «Артмиграция» уже хорошо известен и в театральных кругах, и поклонникам драматургии — это смотр лучших спектаклей, поставленных молодыми режиссерами во многих театрах страны. Теперь этот опыт удачно переносится на детские площадки. До 7 ноября на Страстном бульваре можно будет увидеть интересные представления. Откроет праздник спектакль «Мой дедушка был вишней» Большого театра кукол Санкт-Петербурга в постановке Ивана Пачина. Критики также отмечают работы режиссеров Артема Устинова «Научи меня летать» (Няганский театр юного зрителя), Григория Ужакова «Как дети» (Новый театр, г. Воронеж), Евгения Берковича «Отрочество» (Драматический театр «Колесо», г. Тольятти).