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В Москве открывается кинофестиваль «Лучезарный ангел»

Культура

Более 170 фильмов станут участниками кинофорума

Москва, 1 ноября 2018, 09:42 — REGNUM  1 ноября в Москве открывается XV международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел». Он по традиции приурочено ко Дню народного единства и Дню Казанской иконы Божьей Матери. Форум не ставит своей целью выявления профессиональных или красивых работ, ему важно духовно-нравственное содержание картин, — напомнил председатель духовного экспертного совета кинофестиваля, протоиерей Владимир Волгин.

Всего на суд столичной публики будут представлены 178 кинокартин, из них только 70 вошли в конкурсную программу.

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Культурная хроника
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