Музыкальные легенды, смертельные киносеансы и литературные ужасы

Москва, , 09:38 — REGNUM «Богемская рапсодия» (18+)

Вряд ли есть кто-нибудь, кто не знаком с творчеством группы Queen. Даже если ты ничего не понимаешь в рок-музыке, ты наверняка где-нибудь слышал одну-две их песни. Фильм режиссера Брайана Сингера воссоздает историю легендарной группы с ее восхождением к успеху, распадом и воссоединением и драматическую судьбу ее блестящего солиста Фредди Меркьюри. Зритель словно бы побывает на знаменитых концертах и окунется в атмосферу звукозаписывающих и репетиционных студий. В роли Меркьюри — Рами Малек. Но главным героем фильма, несомненно, является музыка.

«Проигранное место» (16+)

Что может быть невиннее и безопаснее, чем поход в кино? Даже если ты удрал с уроков, чтобы всласть целоваться в темном зале с одноклассницей. Но и сеанс, и поцелуи оказываются последними. Вскоре школу потрясают новые смерти — и оказывается, что все старшеклассники, незадолго до того, как погибнуть, побывали в одном и том же кинотеатре. Городская легенда гласит, что здесь есть ужасное «проигранное место» — никто не знает его номера и ряда, но если тебе достался несчастливый билет, ты обречен. Взрослые не верят в «сказки», и ребятам, героям «ужастика» Надежды Михалковой, придется действовать в одиночку, чтобы покончить со смертельным наваждением…

«Подвал» (18+)

У несчастливой пары — дитя без глаза… Пока взрослые выясняют отношения, ребенок словно растворяется в воздухе, и родители начинают отчаянные поиски — его, себя, своей исчезнувшей любви. Кажется, подобное уже было на экранах сравнительно недавно, название той картины даже стало нарицательным… Новый фильм режиссера Игоря Волошина, снятый интернациональной командой, балансирует на грани психологической драмы, детектива и триллера. За семейной ссорой Тана и ее богемный супруг Милан (в его роли харизматичный французский актер Жан-Марк Барр) не сразу замечают, что их дочь-подросток пропала. Милан отправляется ее искать, постепенно осознавая, что, по сути, ничего не знал о жизни своего ребенка…

«Крымский мост. Сделано с любовью!»

Крымский мост — слишком крупное сооружение, чтобы кинематографисты смогли обойти его молчанием. А поскольку мост именно Крымский, то у режиссера Тиграна Кеосаяна и сценариста Маргариты Симоньян получилась солнечная летняя комедия о курортно-служебных романах. Здесь, как ни странно, совершенно нет политики, зато есть море любви, которой покорны все возрасты, все нации и все слои общества. Так что зрителю придется наблюдать не столько за строительством моста, сколько за постройкой крепких отношений между такими разными героями.

«Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика»

История «блондина в черном ботинке» бессмертна! На сей раз — в комедии Романа Светлова — ничего не подозревающим простаком, вовлеченным в зловещие игры мрачных людей, оказывается молодой актер Веня, мечтающий о славе. На криминального авторитета из России по кличке Антиквар наточил зубы целый мафиозный интернационал, и он решает подставить вместо себя обреченного двойника. Вот только наивному и не блещущему интеллектом Вене, которого коварные бандиты поманили съемками аж в самом Голливуде, невероятно, сверхъестественно везет. А против судьбы бессильна даже мафия!

«Фагот» (18+)

Прогресс не стоит на месте, и вот уже на экраны выходят фильмы, снятые при помощи «айфона». Сюжет комедии Бориса Гуца тоже вполне «айфонно-инстаграмный» — он вертится вокруг непростых отношений главного героя с девушками. Макс уже все мозги вывихнул, пытаясь придумать способ бросить надоевшую пассию — да так, чтобы она отстала сама и насовсем. Наконец, ему приходит в голову «гениальная» отмазка…

«Чародейка»

Если тебе перебежит дорогу черная кошка — жди беды. Или чего-то волшебного! Обычная рыжеволосая девочка Клара внезапно узнает, что происходит из рода «диких ведьм», которые призваны хранить и защищать природу. И как раз сейчас ей предстоит вступить в битву с древним злом, которое может уничтожить все живое. Фильм-сказку для всей семьи снял датский режиссер Каспар Мунк.

«Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин»

Хеллоуинская история режиссера Эри Сандела рассказывает о приключениях ребят из провинциального городка, которые находят запертую на замок книгу «ужастиков» злосчастного писателя Стайна, творения которого имели свойство становиться слишком реальными. Из-за детского любопытства монстры заполняют городок и собираются остаться тут навсегда. Чтобы Хеллоуин закончился в срок, детям придется загнать чудовищ обратно в страшную сказку.

«Проза бродячих псов. Фильм» (18+)

На экране мир, в котором люди со сверхспособностями живут рядом с обычными обывателями. Но внезапно, один за другим, эти люди начинают кончать жизнь самоубийством, обращая свои способности против себя. На месте их гибели всегда клубится странный туман. За расследование загадки берется «Боевое детективное агентство», члены которого носят имена известных писателей…

Полнометражное аниме снято режиссером Такуя Игараси по мотивам мультсериала «Бродячие псы».