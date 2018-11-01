Четверг, 1 Ноября 2018 года
11:26:48 МСК

На экраны страны выходит романтическая комедия «Крымский мост»

Культура

События в фильме разворачиваются во время грандиозной стройки

Москва, 1 ноября 2018, 09:30 — REGNUM  1 ноября в российский прокат выходит уже ставшая популярной до выхода на экран романтическая кинокомедия Тиграна Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с любовью». Сценарий трогательной и героической истории, а главное редкой, истории борьбы двух мужчин за сердце одной красивой девушки на фоне грандиозной стройки написала главный редактор телеканала RT и супруга режиссера Маргарита Симоньян. Фильм уже очень высоко оценил посмотревший его накануне на премьере в концертном зале «Зарядье» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Продюсеры уверены, что картина уже в первые дни показа соберет аншлаг, а впоследствии станет всенародно любимой.

В главных ролях популярные отечественные актеры Алексей Демидов, Катерина Шпица, Артем Ткаченко, Юрий Стоянов, Ирина Розанова, Алена Хмельницкая, Лаура Кеосаян, Софья Зайка.

Музыку к фильму написал Сергей Трофимов (Трофим).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить