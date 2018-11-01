На экраны страны выходит романтическая комедия «Крымский мост»

Москва, , 09:30 — REGNUM 1 ноября в российский прокат выходит уже ставшая популярной до выхода на экран романтическая кинокомедия Тиграна Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с любовью». Сценарий трогательной и героической истории, а главное редкой, истории борьбы двух мужчин за сердце одной красивой девушки на фоне грандиозной стройки написала главный редактор телеканала RT и супруга режиссера Маргарита Симоньян. Фильм уже очень высоко оценил посмотревший его накануне на премьере в концертном зале «Зарядье» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Продюсеры уверены, что картина уже в первые дни показа соберет аншлаг, а впоследствии станет всенародно любимой.

В главных ролях популярные отечественные актеры Алексей Демидов, Катерина Шпица, Артем Ткаченко, Юрий Стоянов, Ирина Розанова, Алена Хмельницкая, Лаура Кеосаян, Софья Зайка.

Музыку к фильму написал Сергей Трофимов (Трофим).