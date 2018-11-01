В трейлере второго сезона аниме «Моб Психо 100» показали нового персонажа

Токио, , 09:27 — REGNUM Вышел тизер-трейлер второго сезона аниме-сериала «Моб Психо 100», в котором зрителям показали нового персонажа. Ролик был опубликован 17 ноября на портале Anime News Network.

«У Моба есть девушка?», — задается в видео вопросом обладатель голоса за кадром. Зрителям показывают главного героя в компании девушки, а также райне удивленное лицо его «наставника» Аратаки Рэйгэна.

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Напомним, ранее Юзуру Тачикава, занимающий пост режиссёра, заявил, что над созданием продолжения шоу будет работать всё та же команда студии Bones, которая выпустила первый сезон. В основу аниме-сериала легла одноименная манга автора, известного под псевдонимом ONE («Ванпанчмен»).

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