На сохранение объектов культуры Москва направит 40 млрд рублей

Москва, , 09:28 — REGNUM В бюджете Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено около40 млрд рублей на сохранение объектов культурного наследия. Об этом заявила руководитель Департамента финансов Москвы Елена Зяббарова, сообщили в Стройкомплексе

По словам Зяббаровой, в рамках госпрограммы «Культура Москвы» будет направлено 19,5 млрд рублей. Запланированы реставрационные работы на более 550 объектах, в том числе 182 — это недвижимость и монументы.

Кроме того, по другим госпрограммам на сохранение объектов культуры в Москве будет выделено еще около 19,2 млрд рублей. Руководитель департамента отметила, что всего в столице будет отреставрировано более 640 объектов культурного наследия.

Подробнее: За семь лет в Москве отреставрировали 890 памятников

Как сообщало ИА REGNUM, за последние семь лет в Москве отреставрированы 890 памятников в рамках конкурса «Московская реставрация-2017». Вместе с тем в зоне охранной зоне Московского Кремля, являющегося объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, снесли семь зданий исторического значения.

Читайте также: Список памятников архитектуры Москвы пополнил купеческий дом XIX века

Более 80 объектов культуры и спорта построят в Москве за три года