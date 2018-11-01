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На сохранение объектов культуры Москва направит 40 млрд рублей

Культура

В целом в столице будет отреставрировано более 640 объектов культурного наследия

Москва, 1 ноября 2018, 09:28 — REGNUM  В бюджете Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено около40 млрд рублей на сохранение объектов культурного наследия. Об этом заявила руководитель Департамента финансов Москвы Елена Зяббарова, сообщили в Стройкомплексе

По словам Зяббаровой, в рамках госпрограммы «Культура Москвы» будет направлено 19,5 млрд рублей. Запланированы реставрационные работы на более 550 объектах, в том числе 182 — это недвижимость и монументы.

Кроме того, по другим госпрограммам на сохранение объектов культуры в Москве будет выделено еще около 19,2 млрд рублей. Руководитель департамента отметила, что всего в столице будет отреставрировано более 640 объектов культурного наследия.

Подробнее: За семь лет в Москве отреставрировали 890 памятников

Как сообщало ИА REGNUM, за последние семь лет в Москве отреставрированы 890 памятников в рамках конкурса «Московская реставрация-2017». Вместе с тем в зоне охранной зоне Московского Кремля, являющегося объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, снесли семь зданий исторического значения.

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Судьба архитектурного наследия
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