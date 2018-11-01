В третьем сезоне аниме-сериала Castlevania от Netflix будет больше серий

Нью-Йорк, США, , 09:00 — REGNUM Компания Netflix продлила аниме-сериал Castlevania про вампиров на третий сезон, в котором будет больше эпизодов, чем в первых двух. Об этом 31 октября сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1057771860274876416

В первом сезоне шоу, основанном на видеоигре Konami 1989 года, было всего четыре эпизода. Во втором, который компания показала в октябре 2018 года, было уже восемь серий. Сейчас стало известно, что продолжение будет состоять из 10 эпизодов. Дата выхода третьего сезона пока что не называется.

Читайте также: Появились подробности о втором фильме трилогии «Эврика Семь: Хай-Эволюция»

Издание напоминает, что в июне 2018 года актер Ричард Армитидж, озвучивающий в сериале Тревора Бельмонта, сообщил, что вскоре он приступит к работе над третьим сезоном шоу. Это означает, что работа над выпуском продолжения Castlevania уже могла начаться.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix выпустил новый тизер продолжения сериала про вампиров Castlevania