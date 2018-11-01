Мартин Лоуренс официально подтвердил старт производства «Плохих парней 3»

Лос-Анджелес, США, , 08:37 — REGNUM Мартин Лоуренс выложил в сеть фотографию, на которой он запечатлен вместе с Уиллом Смитом. В описании к ней он официально сообщил о начале производства фильма «Плохие парни 3». Снимок актёр опубликовал 1 ноября на своей странице в Instagram.

«Мы вернулись», — также написал исполнитель роли детектива Маркуса Бёрнетта. Публикация фото вызвала бурную реакцию фанатов известного дуэта, пользователи сообщили, что они не могут дождаться, когда картина выйдет на экраны.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что кинокомпания Sony утвердила сценарий третьей части популярного фильма. Сообщалось, что съемки картины могут начаться в начале 2019 года.

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