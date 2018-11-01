В центре Москвы обнаружен клад из 135 старинных монет

Москва, , 08:33 — REGNUM В Центре Москвы во время проведения строительных работ напротив Кремля на Софийской набережной обнаружен клад из медных монет конца XIX — начала XX века. Всего обнаружено 135 старинных монет достоинством от половины копейки до пяти копеек, общая сумма составляет 2 рубля 36 копеек, сообщается на портале мэра Москвы.

По мнению археологов, скорее всего, медные деньги владелец спрятал в период финансового кризиса времен Первой мировой войны. В то время бумажные деньги обесценивались, и люди старались сохранить металлические монеты.

Отмечается, что на Софийской набережной до начала XX века стояли двух‑ и трехэтажные жилые дома. Археологи предполагают, что монеты принадлежали кому-то из жильцов этих домов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, только с начала 2018 года археологи обнаружили больше 5000 артефактов. За последние семь лет найдено около 30 тысяч старинных предметов. Археологические раскопки в Москве будут продолжаться.

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