Четверг, 1 Ноября 2018 года
09:45:16 МСК

Джордж Мартин раскрыл рабочее название приквела «Игры престолов»

Культура

Писатель вновь употребил его в одной из публикаций

Санта-Фе, США, 1 ноября 2018, 08:08 — REGNUM  Джордж Мартин, являющийся автором цикла «Песнь льда и огня», который лег в основу сериала «Игра престолов», в одной из своих последних публикаций в блоге раскрыл название приквела популярного шоу. Об этом 31 октября сообщил портал Esquire.

«В настоящее время проходит кастинг для «Длинной ночи» — первого преемника «Игры престолов», — написал Мартин.

Издание отмечает, что, похоже, сериал действительно получил это рабочее название, поскольку писатель стал достаточно часто употреблять его в своих публикациях. Однако никаких официальных сообщений об этом пока что не было.

Читайте также: Netflix продлил анимационный сериал «Конь БоДжек» на шестой сезон

Напомним, о том, что приквел сериала HBO получит название «Длинная ночь» (The long night) Джордж Мартин сообщил в июне 2018 года. Тогда писатель сообщил, что события в нём будут происходить за тысячи лет до событий, показанных в оригинальной саге.

Читайте ранее в этом сюжете: Наоми Уоттс исполнит роль в приквеле «Игры престолов»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телесериалы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить