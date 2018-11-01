Джордж Мартин раскрыл рабочее название приквела «Игры престолов»

Санта-Фе, США, , 08:08 — REGNUM Джордж Мартин, являющийся автором цикла «Песнь льда и огня», который лег в основу сериала «Игра престолов», в одной из своих последних публикаций в блоге раскрыл название приквела популярного шоу. Об этом 31 октября сообщил портал Esquire.

«В настоящее время проходит кастинг для «Длинной ночи» — первого преемника «Игры престолов», — написал Мартин.

Издание отмечает, что, похоже, сериал действительно получил это рабочее название, поскольку писатель стал достаточно часто употреблять его в своих публикациях. Однако никаких официальных сообщений об этом пока что не было.

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Напомним, о том, что приквел сериала HBO получит название «Длинная ночь» (The long night) Джордж Мартин сообщил в июне 2018 года. Тогда писатель сообщил, что события в нём будут происходить за тысячи лет до событий, показанных в оригинальной саге.

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