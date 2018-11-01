В Туле подвели итоги фотоконкурса «Русские усадьбы»

Тула, , 07:54 — REGNUM В Тульском государственном университете (ТулГУ) подведены итоги фотоконкурса «Русские усадьбы», проводимого в рамках программы Года образования и новых знаний, сообщила пресс-служба вуза.

Глобальный туристский маршрут «Русские усадьбы» эксперты начали создавать несколько лет назад. Это инновационный проект, разработанный по поручению президента России и реализуемый министерством культуры РФ.

В конкурсе приняли участие 18 студентов бакалавриата и три магистранта Института педагогики, физической культуры, спорта и туризма, Института международного образования, Института высокоточных систем им. В.П. Грязева и Политехнического института ТулГУ.

В фотоработах участников нашли отражение музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», музей-усадьба А.Т. Болотова «Дворяниново», усадьба К.И. Платонова, усадьба Ливенцевых в Туле, усадьбы «Богучарово», «Поленово», Богородицкий дворец-музей, дом-музей В.В. Вересаева, усадьба Колосово-Чертковых (Пасхаловых), усадьба фон Мекк, дворец Кампанари в Урусово Венёвского района, усадьба «Юдинки».

Первое место по итогам фотоконкурса заняли Дарья Маркова с работой «Такая разная Ясная Поляна» и Инна Денисова с работой «Осенние краски усадьбы Богучарово».

Второе место досталось Анастасии Короб с работой «Краски осени Поленово», Веронике Сальник с работой «Богородицкий дворец-музей — чудо здешнего края!» и Чан Тхи Ань с работой «Ясная Поляна».

Третье место — Михаилу Гришанину, запечатлевшему дом-музей В.В. Вересаева в усадьбе Смидовичей, Алёне Удеревской — за «Ясную Поляну», Кристине Промысловой — за усадьбу Колосово-Чертковых (Пасхаловых), Денису Розанову за работу «На закате» (музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна») и Сергею Кузнецову, также вдохновившемуся Ясной Поляной.

Победители получили наборы туристической литературы, путеводители по Тульской области и информационные буклеты, из которых смогут узнать, куда ещё им поехать. Всем ребятам была представлена актуальная полиграфическая продукция, рассказывающая о регионе, в том числе буклет «71 причина приехать в Тульскую область». А работы участников конкурса экспонировали на выставке в фойе кафедры туризма и индустрии гостеприимства ТулГУ в 9-м учебном корпусе.