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Скончался театральный режиссер Эдуард Митницкий

Культура

О причинах смерти режиссера не сообщается

Киев, 1 ноября 2018, 01:49 — REGNUM  Театральный режиссер, основатель Киевского академического Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Эдуард Митницкий скончался на 88-м году жизни в Киеве, сообщает пресс-служба театра.

О причинах смерти режиссера не сообщается. Также не названы дата и места прощания с режиссером.

Напомним, Эдуард Митницкий родился в 1931 году в Киеве. Имеет звания народного артиста Украинской СССР (1988) и России (2004). Является основателем Киевского академического Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. Автор более 140 театральных, радио‑ и телевизионных спектаклей.

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