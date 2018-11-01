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BBC представила список 100 лучших неанглоязычных фильмов

Культура

В него вошли и семь советских картин

Лондон, 1 ноября 2018, 01:17 — REGNUM  Кинокритики из 43 стран составили рейтинг ста лучших неанглоязычных фильмов за всю историю кинематографа, сообщает BBC Culture.

Первое место в рейтинге заняла картина «Семь самураев» японского режиссера Акиры Куросавы. Второе место принадлежит фильму «Похитители велосипедов» итальянского неореалиста Витторио Де Сики, а третье — «Токийской истории» японского режиссера Ясудзиро Одзу.

В рейтинге также присутствуют семь картин, снятых советскими режиссерами. Среди них четыре фильма Андрея Тарковского — «Зеркало», «Сталкер», «Андрей Рублев» и «Солярис», «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова, «Иди и смотри» Элема Климова и «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна.

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Кинематограф
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